اياب نصف نهائي الدوري الافريقي: تصريحات المدربين طارق ثابت وعادل رمزي..

عبّر طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي التونسي عن حسرته لعدم توفق فريقه في بلوغ الدور النهائي لمسابقة الدوري الافريقي، عقب خسارته أمام الوداد الرياضي المغربي في مبارة اياب المربع الذهبي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5 – 4 ، بعد نهاية الوقت القانوني بفوز الأحمر والأصفر بهدف دون رد.

وأكد طارق ثابت في لقاء اعلامي في قاعة الندوات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس، أنّ الترجي الرياضي التونسي قدّم مبارة كبيرة طيلة الـ 90 دقيقة، غير أنّ الحظ لم يحالفه في النهاية، قائلا في ذلك “انّ الخروج من الدور نصف النهائي بضربات الجزاء، وأمام الآلاف من الجماهير التي غصّ بها ملعب حمادي العقربي برادس، يعد أمرا مؤلما ” .

وأوضح أنّ الترجي الرياضي التونسي سيطر على كامل ردهات اللقاء وخلق أكثر من فرصة تهديفية محققة خصوصا في الشوط الثاني بعد أن أثمرت جهود اللاعبين هدفا عبر البرازيلي رودريغو رودريغيز، مقارنة بالوداد الرياضي المغربي الذي لم يخلق أي فرصة ووجد نفسه في الدور النهائي.

وبينّ طارق ثابت أنّ الترجي الرياضي التونسي كسب، اثر نهاية مشواره في مسابقة الدوري الافريقي، ميلاد فريق قوي ومجموعة متكاملة من اللاعبين بمقدورها المراهنة على أكثر من لقب في قادم المراحل.

ومن جانبه أعرب عادل رمزي مدرب الوداد البيضاوي المغربي عن سعادته بتأهل فريقيه للمباراة النهائية، مشيرا الى أنّ فريقه قدّم مباراة مميزة من الناحية التكتيكية.

وأورد أنّ فريقه خيّر التموقع الدفاعي وعدم الاندفاع للعب الهجوم ليقينه أنّ ذلك قد يكلفه هدفا سيصعب المهمة، في ظلّ سيطرة الترجي على أغلب ردهات المباراة.

ولاحظ أنّ فريقه لم يتعمد اضاعة الوقت أمام منافس في حجم الترجي الرياضي التونسي، مبرزا أنّ المواجهة كانت قد لعبت على جزءين، الأول كان في الدار البيضاء و الثاني كان في رادس.

وخلص في نهاية تصريحاته الى أنّ الدهاء الكروي لعب دوره في تحديد هوية الفريق المتأهل للنهائي، واصفا تأهل الوداد الرياضي بالمستحق.