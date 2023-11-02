عاصفة تضرب جنوب إنجلترا مُخلّفة هذه الأضرار..

أحدثت رياح عاتية وأمطار غزيرة تسبّبت بها العاصفة سياران، اضطراباً كبيراً في جنوب إنجلترا، الخميس، مع تعليق المواصلات البحرية لعدّة ساعات من ميناء دوفر، وإغلاق مئات المدارس.

وفي جزيرة جيرسي، التي وُضعت في حالة تأهّب أحمر، وصلت سرعة الرياح إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ممّا أجبر 35 شخصاً على الإقامة في فنادق، بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقاً للشرطة المحلية.

كذلك، تمّ إغلاق جميع المدارس والمباني الحكومية في جيرسي، فيما أوصت السلطات السكان بالبقاء في منازلهم.

وكان من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في الصباح إلى ما بين 100 و110 كيلومترات في الساعة، وتصل إلى 100 كيلومتر في ساعة بعد الظهر، وفقاً لتقرير حالة الطقس على الموقع الحكومي.

وفي مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني، تمّ إلغاء جميع الرحلات الجوية.

وتم تعليق العبور بين إنجلترا وفرنسا عبر القناة الانجليزية لمعظم فترات الصباح، فيما نبّه ميناء دوفر إلى توقّع حدوث تأخيرات في الساعات المقبلة.

وأوصى الميناء على موقع “إكس”، بأن يتّصل الركّاب بشركة العبّارات الخاصة بهم للحصول على معلومات.

وفي كورنوال، التي وُضعت في حالة تأهّب برتقالي تحسّباً للرياح العاتية، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، وفق السلطة المحلية.

ويسري تنبيه برتقالي آخر في جنوب شرق إنكلترا بشأن رياح عاتية حتى منتصف النهار.

ومن المتوقع أيضاً حدوث فيضانات في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفقاً لوكالة البيئة.

المصدر: سكاي نيوز