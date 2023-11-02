عاجل/ وزير الخارجية يتّصل بسفير تونس بفلسطين ويُسدي هذه التعليمات..

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2023/11/02 أهم الأخبار, تونس, سياسة, فلسطين

متابعة لأوضاع التونسيين المقيمين بكل من الضفة الغربية وقطاع غزة في ظلّ تواصل عدوان الإحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، اتّصل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بحبيب فرح، سفير الجمهورية التونسية برام الله، الذي أكّد سلامة كافة أفراد العائلات التونسية بغزة والضفة الغربية وحِرص السفارة على التواصل الدائم معهم للإطمئنان ولمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يواجهونها.
وبهذه المناسبة، أسدى الوزير تعليماته بمزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية، مُنوّها بما تقوم به البعثة في هذا الخصوص وبجهودها من أجل الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه في هذا الظرف الدقيق والصعب والذي يندرج في إطار الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية التونسية في العناية والإحاطة بمواطنيها وفي خدمة القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

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