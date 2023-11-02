الرابطة المحترفة تسلّط عقوبات على هذه النوادي..

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2023/11/02 أهم الأخبار, رياضة

أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس 02 نوفمبر 2023، القرارات التالية:
توبيخ وتغريم النجم الساحلي بـ5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات خلال مباراة الأولمبي الباجي
توبيخ وتغريم النادي الافريقي بـ5000 دينار بسبب العود في رمي المقذوفات وإشعال الشماريخ خلال مباراة اتحاد بن قردان
توبيخ وتغريم أولمبيك سيدي بوزيد بـ1500 دينار بسبب العود في رمي القوارير رغم التنبيه سابقا في مباراة الامل الرياضي بالرقبة
توبيخ وتغريم سبورتينغ المكنين بـ1500 دينار بسبب العود في رمي القوارير رغم التنبيه سابقا في مباراة الملعب القابسي
توبيخ ترجي جرجيس بسبب اشعال الشماريخ دون رميها
توبيخ أولمبيك مدنين بسبب رمي القوارير خلال مباراة مستقبل الرجيش.
تغريم شبيبة القيروان بـ 500 دينار بسبب اقصاء أحد ملتقطي الكرة

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