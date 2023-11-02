سعيّد لعدد من السفراء الجدد: “أينما حللتم دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني”

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، على موكب تسليم اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لتونس بالخارج.

وفي كلمة لهم، قال رئيس الدولة ان “العالم والانسانية اليوم تعيش منعرجا تاريخيا وعلينا ان نكون على موعد مع التاريخ”.

وتوجه قيس سعيد للسفراء الجدد بالقول: “انتم سفراء للجمهورية التونسية ولكن لا تنسوا ابدا القضية المركزية وهو الحق الفلسطيني.. فاينما حللتم دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني المشروع في ارضه كاملة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

ويتوزع السفراء الجدد لتونس كالاتي:

نوفل هدية سفيرا لدى البرتغال

اسكندر دنقزدي سفيرا لدى مملكة هولندا

نبيهة حجاجي سفيرة لدى جمهورية فنلندا

محمد كريم بودالي سفيرة لدى دولة الكويت

مفيدة الزريبي سفيرة لدى المملكة الأردنية الهاشمية

سعاد الطرابلسي سفيرة لدى جمهورية اليونان

منير الجمني سفيرا لدى بوركينافاسو