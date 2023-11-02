رئيس الجمهورية يسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس بالخارج، ويدعوهم للدفاع عن القضية الفلسطينية

سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس أوراق اعتماد 7 سفراء جدد لتونس بالخارج وهم كلّ من

نوفل هديّة سفيرا للجمهورية التونسية لدى جمهورية البرتغال

اسكندر دنقزلي سفيرا للجمهورية التونسية لدى مملكة هولندا

نبيهة حجاجي سفيرة لدى جمهورية فنلندا

محمد كريم بودالي سفيرا لدى دولة الكويت

مفيدة الزريبي سفيرة لدى المملكة الاردنية الهاشمية

سعاد الطرابلسي سفيرة لدى جمهورية اليونان

منير الجمني سفيرا لدى دولة بوركينافاسو

وأكد رئيس الجمهورية خلال موكب تسليم أوراق الاعتماد وفق مقطع فيديو نشر على صفحة الرئاسة أن المنعرج التاريخية الذي يعيشه العالم و الإنسانية جمعاء يتطلب ان تكون تونس في الموعد مع التاريخ.

كما طالب السفراء الجدد بالدفاع عن القضية الفلسطينية قائلا : أنتم سفراء للجمهورية التونسية لكن لا تنسوا القضية المركزية وهي الحق الفلسطيني أينما حللتم…دافعوا عن بلادنا العربية وعن الحق الفلسطيني المشروع في أرضه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.