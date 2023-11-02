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القصرين: السجن لثلاثة أشخاص من بينهم جزائري بسبب ”الزطلة”

2023/11/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي، لموزاييك، إصدار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 أشخاص، أحدهم جزائري، بعد أن حجز لديهم 25 صفيحة من مادة القنب الهندي.

وأشار النويوي في تصريح لموزاييك إلى أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم، قبل إحالتهم على أنظار التحقيق.

وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين، ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالقصرين قد تمكنت من الإطاحة بالمظنون فيهم، وحجزت 25 صفيحة قنب هندي (2.5 كغ)، في الأيام القليلة الماضية

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