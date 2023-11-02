عاجل/القسام تعلن تدمير 6 دبابات إسرائيلية في هجوم مضاد على قوات الاحتلال بغـزة



أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها شنت هجمة مضادة بشمال غرب مدينة غزة شارك فيها عشرات المقاتلين وأوقعوا في صفوف جيش الاحتلال خسائر فادحة بحسب البيان

وذكرت كتائب القسام في بيان: “نفذ مجاهدو كتائب القسام عصر اليوم الخميس هجمةً مضادةً في محور شمال غرب مدينة غزة، حيث التحم عشرات من مجاهدينا بقوة صهيونية مدرعة وهاجموها بمختلف الأسلحة”.

وأضاف البيان: “نتيجة للهجوم تم تدمير 6 دباباتٍ وناقلتي جند وجرافة، كما أستهدفت المقاتلون جنودا كانوا متحصنين داخل أحد المباني بقذيفة “TBG”، موقعين في صفوفهم خسائر فادحة، وقد عاد جميع المجاهدين إلى قواعدهم بسلام تحت غطاء من قذائف الهاون”.