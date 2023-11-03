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البطولة الاسبانية : ريال مدريد يعلن تمديد عقد لاعبه البرازيلي رودريغو الى 2028

2023/11/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أعلن نادي ريال مدريد الاسباني امس الخميس تمديد عقد جناحه البرازيلي رودريغو سيلفا، حتى صيف عام 2028.

وذكر متصدر ترتيب البطولة الاسبانية بـ 28 نقطة في بيان له أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما قد قام بتمديد العقد مع الفريق حتى 30 جوان 2028.

وأعرب اللاعب البرازيلي عن سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع نادي العاصمة الاسبانية، مؤكدا سعيه لتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم.

ووصل رودريغو إلى ريال مدريد في عام 2019، عندما كان عمره 18 عاما فقط، وظهر لأول مرة مع ريال مدريد في 14 سبتمبر، وفي 25 من الشهر ذاته سجل هدفه الأول في أول ظهور رسمي له.

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