اليوناني ياكوماكيس يحرز جائزة أفضل لاعب جديد في البطولة الأمريكية وميسي وصيفا



توج اليوناني يورغوس ياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد الأمريكي بجائزة أفضل لاعب جديد في البطولة الأمريكية لكرة القدم متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مؤخرا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وأحرز المهاجم الدولي ياكوماكيس البالغ من العمر 28 عاما والقادم من سلتيك غلاسكو الاسكتلندي جائزة أفضل لاعب جديد بعد تسجيله 17 هدفا هذا الموسم مع أتلانتا.

من جهته، حل ميسي البالغ من العمر (36 عاما) المنتقل لصفوف إنتر ميامي قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، في المركز الثاني برغم مساهمته في احراز فريقه لقب كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم في أوت الماضي.

ولم يخض ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022، سوى ست مباريات فقط مع إنتر ميامي، حيث أبعدته الإصابة نهاية موسمه الأمريكي عن فريقه الذي فشل في نهاية المطاف في التأهل إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وخاض ميسي مباراته الأولى في البطولة مع إنتر ميامي كبديل في الشوط الثاني، وسجل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز بهدفين نظيفين ليضع حدا لسلسلة من 11 مباراة لفريقه من دون فوز.