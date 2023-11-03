أريانة – انتخابات: إحصاء إجمالي 193 ملف ترشّح لانتخابات المجالس المحلية

بلغ عدد مطالب الترشح لانتخابات المجالس المحلية المودعة لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، إلى حدود امس الخميس عى الساعة الثامنة مساء (الموافق لليوم ال11 من فترة قبول الترشحات، واليوم الأول من فترة التمديد في آجال الترشح)، 193 مطلبا منها 171 ترشحا مباشرا و22 ترشحا عن طريق القرعة (من ذوي الاعاقة)، وفق إحصائيات صادرة عن الهيئة الفرعيّة.

ووفق ذات المصدر، فقد تمت تغطية الدوائر الانتخابية الـ 48 بالولاية بنسبة 100% بالنسبة للترشحات المباشرة والترشحات عن طريق القرعة.

ويتوزع المترشحون، حسب التوزيع الجغرافي، إلى 36 مترشحا عن معتمدية أريانة المدينة، منهم 5 من ذوي الإعاقة، و46 مترشحا عن معتمدية رواد منهم 4 من ذوي الإعاقة، و 29 مترشحا عن معتمدية التضامن منهم 2 من ذوي الإعاقة، و 20 مترشحا عن معتمدية المنيهلة منهم 3 من ذوي الإعاقة، و35 مترشحا عن معتمدية سكرة منهم 4 من ذوي الإعاقة، و13 مترشحا عن معتمدية سيدي ثابت منهم 2 من ذوي الإعاقة، و14 مترشحا عن معتمدية قلعة الأندلس منهم 2 من ذوي الإعاقة.

وتتوزّع المترشحات من جنس الإناث البالغ عددهن 50 مترشحة إلى 11 مترشحات عن معتمدية أريانة، و13 مترشحة عن معتمدية رواد و8 مترشحات عن معتمدية التضامن، و6 مترشحات عن معتمدية المنيهلة، و10 مترشحات عن معتمدية سكرة، ومترشحتين عن معتمدية سيدي ثابت، وتبقى معتمدية قلعة الأندلس هي الوحيدة التي لم تترشح عنها أية مترشحة من جنس الاناث.

ويبلغ عدد المترشحين من جنس الذكور 146 مترشحا منهم 25 مترشحا عن معتمدية أريانة المدينة، و33 مترشحا عن معتمدية رواد، و21 مترشحا عن معتمدية التضامن، و14 مترشحا عن معتمدية المنيهلة، 25 مترشحا عن معتمدية سكرة، و 11 مترشحا عن معتمدية سيدي ثابت، و14 مترشحا عن معتمدية قلعة الأندلس.

ويبلغ عدد المترشحين ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة 34 مترشحا منهم 1 مترشح عن معتمدية أريانة المدينة، و 12 مترشحا عن معتمدية رواد، و6 مترشحين عن معتمدية التضامن، و 4 مترشحين عن معتمدية المنيهلة، و7 مترشحين عن معتمدية سكرة، و 1 مترشح عن معتمدية سيدي ثابت، و3 مترشحين عن معتمدية قلعة الأندلس.

جدير بالذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر أول أمس الأربعاء تمديد آجال الترشح لانتخابات المجالس المحلية إلى غاية يوم الاثنين 6 نوفمبر.

وتعدّ ولاية أريانة 7 معتمديات و48 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم انتخابهم 9 أعضاء بأريانة المدينة، و7 برواد، و9 بالتضامن، و7 بسكرة، و5 بالمنيهلة، و5 بسيدي ثابت، و6 بقلعة الأندلس، إضافة لعضو من ذوي الإعاقة عن كل مجلس