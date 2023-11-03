عريضة بالبرلمان رفضا لأي نشاط قبل استكمال التصويت على فصول مقترح قانون تجريم التطبيع

أكد النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي، أن عديد النواب من مختلف الكتل ومن غير المنتمين للكتل بصدد التوقيع على عريضة مضمونها رفض أي نشاط برلماني داخل المجلس قبل الانتهاء من التصويت على بقية فصول مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه.

وأشار القمودي في تصريح لموزاييك الجمعة 3 نوفمبر 2023 أن النواب كانوا في انتظار استئناف الجلسة العامة صباح اليوم بعد تعليقها يوم أمس ،الا أنه لم يتم توجيه دعوة للنواب بالارساليات كما جرت العادة.

يذكر أن رئيس البرلمان كان قد رفع الجلسة العامة قبل المصادقة على الفصل الثالث منها.

من جانبه أكد مقرر لجنة الحقوق والحريات محمد علي في تصريح لموزاييك أن النواب يرفضون استكمال أي نشاط برلماني قبل استئناف الجلسة العامة لتجريم التطبيع .

وأشار إلى أن العديد من النواب المعنيين بهذا القانون حلوا منذ صباح اليوم بالبرلمان رغم عدم توجيه استدعاءات بالارساليات القصيرة.