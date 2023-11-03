قبلي: تنظيم حملة تحسيسية لفائدة سائقي سيارات الاجرة حول الوقاية من حوادث الطرقات وعملية اسعاف بيضاء

نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالتعاون مع دار الشباب طريق توزر والوحدات الامنية ووحدات الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، حملة تحسيسية حول سبل التوقي من الحوادث المرورية لفائدة سائقي سيارات الاجرة لواج “خط ازرق” الرابطة بين معتمديتي قبلي ودوز، تخللتها عملية بيضاء لاسعاف مصاب اثناء حادث جد بين دراجة نارية وسيارة اجرة

واوضح رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عمارة حويتة لصحفي “وات” ان هذه الحملة التحسيسية التي انتظمت بمحطة سيارات الاجرة تندرج في اطار سلسلة الحملات التي يقوم بها المكتب بالشراكة مع عدة اطراف موجهة للسائقين المحترفين، من اجل دعوتهم الى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الطرقات للمحافظة على سلامة الركاب والحد من الحوادث المتكررة التي تؤدي في كثير من الاحيان الى تسجيل ضحايا بشرية

واضاف ان هذا النشاط، تخللته عملية بيضاء تولى خلالها اعوان الحماية المدنية ابراز الطرق السليمة للتدخل الاولي من اجل اسعاف مصاب اثناء حادث سيارة اجرة ودراجة نارية، واشار الى ان المكتب الجهوي سيكثف من الحملات التي ينظمها بالتعاون مع مصالح وزارة التربية بالكثير من المؤسسات التربوية، علاوة على الحملات التي تنتظم اثناء التظاهرات الكبرى لدعوة روادها للالتزام بالقواعد المرورية، خاصة وان الجهة ستكون وجهة للالاف من الزوار في الفترة القريبة القادمة لمواكبة عدة تظاهرات ثقافية، على غرار المهرجان الدولي للصحراء بدوز او المهرجان الدولي للتمور بقبلي