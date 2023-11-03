وزير التعليم العالي يدعو خلال لقاء مع نظيرته بالكيباك الكندية إلى ضرورة إيجاد تسهيلات لتنقل الطلبة التونسيين



دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، في لقاء، أمس الخميس، جمعه بوزيرة التعليم العالي بالكيباك ” باسكال ديري”، على هامش مشاركته في ندوة وزارية للتعليم العالي، بمناسبة انعقاد النسخة الثالثة للأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية بمدينة الكيباك بكندا، إلى ضرورة إيجاد تسهيلات لتنقّل الطلبة التونسيين وتطوير البحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب بلاغ نشرته، اليوم الجمعة، وزارة التعليم العالي على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

من جهتها، أشادت وزيرة التعليم العالي بالكيباك، بجودة التعاون العلمي مع تونس وسعيها إلى تعزيزه خاصة أنّ “تونس تعتبر رافعة ديبلوماسية علمية في المنطقة الناطقة باللغة الفرنسية”، خلال هذا اللقاء الذي خصص لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين تونس والكيباك وتوسيع الشراكة بينهما، وحضره مدير البعثة التونسية الجامعية بأمريكا الشمالية هيكل بن محفوظ ورئيس المستشارين العلميين بالكيباك رمي كيريون.

و قد خصّصت الندوة الوزارية التي انتظمت يوم أمس الخميس، لبحث المسائل المتعلقة بالحركية الدولية للطلبة في الفضاء الفرنكوفوني وتثمين البحوث العلمية باللغة الفرنسية والنشر في المجلاّت العلمية الفرنكوفونية.

كما كان للوزير عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول السيشال وغمبيا والكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وموريطانيا وساحل العاج والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى على هامش هذه الندوة الوزارية.

كما التقى بعميد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية سليم خلبوس وناقش معه المشاريع التعاونية الحالية وسبل توسيعها لتشمل المؤسّسات الأكاديمية الشريكة في الشبكة الناطقة باللّغة الفرنسية.

وانتظم بالمناسبة، حفل توزيع جوائز لفائدة مؤسّستين جامعيتين تونسيتين وأساتذة باحثين، حيث منحت جائزة الابتكار البيداغوجي لفائدة جامعة سوسة تسلّمتها نائبة رئيس الجامعة ألفة بوعلاق ، فيما منحت جائزة الفرنكوفونية للباحثين الشبان في مجال العلوم والتكنولوجيا للأستاذة المساعدة بجامعة صفاقس جيهان العشّ.