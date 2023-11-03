الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشارك في تنظيم جائزة الكرة الذهبية اعتبارا من العام المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ومجموعة أموري المالكة لصحيفة ليكيب ومجلة فرانس فوتبول الفرنسيتين اليوم الجمعة عن توقيعهما شراكة لتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية بداية من العام المقبل.

وستظل مجموعة أموري ومقرها باريس مالكة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا منذ عام 1956 وستستمر في الإشراف على التصويت، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي للعبة مسؤولية تسويق الحقوق التجارية والمساعدة في تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وتم الكشف عن منح جائزتين جديدتين اعتبارا من عام 2024 تتعلقان بأفضل مدرب لدى الرجال والسيدات، ستضافان الى الجوائز الثماني الحالية (الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل شاب، وكأس ياشين لأفضل حارس مرمى، وكأس غيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات المجتمعية أو الخيرية للاعبين).

وقال المدير الإداري لمجموعة أموري جان-إتيان أموري: “نحن سعداء جدا بهذه الشراكة للمشاركة في تنظيم حفل الكرة الذهبية”.

وأضاف: “إنها كأس التي أنشأتها مجلة فرانس فوتبول عام 1956، وهو العام نفسه الذي تم فيه إنشاء كأس الأندية الأوروبية البطلة، لذلك هناك تاريخ مشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكرة الذهبية”.

وكشف أموري أن الحفل السنوي يقام في باريس ولكن هناك احتمال أن ينتقل إلى مدن أوروبية كبرى أخرى بعد عام 2024.

ومنحت جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في عام 1956، وكان يتوج بها أفضل لاعب كرة قدم أوروبي في كل موسم قبل أن يتم توسيعها في عام 1995 لتشمل اللاعبين من جميع الأصول المقيمين في أوروبا.

وتطورت الجائزة بعد ذلك لتصبح عالمية في عام 2007 حيث أصبح جميع اللاعبين من أنحاء العالم مؤهلين للتتويج بها.

وتوج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالنسخة الأخيرة للجائزة وذلك للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية معززاً رقمه القياسي بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المجد بالظفر بلقب كأس العالم 2022 فيما فازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات بعد دورها البطولي مع ناديها ومنتخب بلادها حيث فازت برابطة أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا.

ر-امين