عاجل/ نصر الله: كل الخيارات مفتوحة على جبهتنا.. وأعددنا العدّة لأساطيل أمريكا في البحر

ألقى الامين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، كلمة بشأن تطور الوضع في فلسطين المحتلة وجنوب لبنان.

وقال نصر الله ان “كل الخيارات مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات.. ويجب أن نكون جاهزين لكل الفرضيات”.

وشدد نصر الله ان جبهة لبنان هي جبهة تضامن مع غزة تتطور وفق تطور الأحداث وسلوك العدو في غزة.

واكد نصرالله بان الحزب قد “أعد العدة لأساطيل امريكا في البحر أيضا”.

وتابع: “أنتم أيها الأمريكيون تستطيعون أن توقفوا العدوان على غزة لأنها حربكم”.

واضاف نصر الله: “وصلتنا رسائل تفيد بأن الرد الأمريكي لن يستهدف لبنان فقط بل إيران أيضا إذا واصلنا عملياتنا في الجنوب”.

كما اكد ان الجبهة اللبنانية استطاعت أن تجذب ثلث القوات الإسرائيلية التي كانت يمكن أن تذهب إلى غزة، مشيرا الى ان هذه العمليات على الحدود أوجدت حالة من القلق والذعر والخوف لدى قيادة إسرائيل ولدى واشنطن من إمكانية أن تذهب الجبهة لتصعيد اضافي أو تتدحرج إلى حرب واسعة، كما أجبرت عشرات الآلاف من سكان المستعمرات الحدودية على النزوح.

كما اكد نصر الله ان المقاومة الإسلامية منذ 8 أكتوبر المنقضي تخوض معركة حقيقية لا يشعر بها إلا من يتواجد بالفعل على الحدود.