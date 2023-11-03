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زين الدين زيدان على رادار مانشستر يونايتد

2023/11/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن زين الدين زيدان قد دخل ضمن اهتمامات العملاق الإنقليزي مانشستر يونايتد.

واوضحت صحيفة “تايمز” الإنقليزية أن زيدان أحد المرشحين لتولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد خاصة بعد انتشار اخبار تفيد بتفكير إدارة الشياطين الحمر في الإطاحة بالمدرب الهولندي إريك تين هاغ بعد سلسلة النتائج السيئة هذا الموسم”.

ويعد زيدان هو المرشح الأكثر ملاءمة بالنسبة لجماهير اليونايتد على الرغم من وجود مرشح آخر وهو روبن أموريم المدير الفني لسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وارتبط اسم زيدان في الفترة الماضية بريال مدريد ليتولى القيادة الفنية “للميرنغي” في ولاية ثالثة خاصة مع اقتراب رحيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأفادت أنباء عن وجود اتفاق بينه وبين الاتحاد البرازيلي لتولي تدريب منتخب “السامبا”.

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