عاجل/ بلاغ هام من وزارة الصحة حول الوضع الوبائي لحمى غرب النيل في تونس

اصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، بلاغا حول الوضع الوبائي لحمى غرب النيل في تونس.

وافادت وزارة الصحة أنه إلى حدود يوم امس الخميس 02 نوفمبر 2023، تم تسجيل عشر (10) حالات فرادی (Cas Sporadiques لحمى غرب النيل في بعض الولايات مع نسبة انتشار للفيروس أقل حدة من السنوات الفارطة.

واكدت الوزارة أن هذا المرض لا ينتقل بين الأشخاص، إنما ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة، ويصاب البعوض بالعدوى عندما يتغذى على الطيور المصابة، إذ تمثل الطيور الخزان الوحيد لهذا الفيروس، وتظل الوقاية منه الطريقة الرئيسية لمنع انتشاره وهي مقاومة البعوض.

هذا وتدخلت وزارة الصحة بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، منذ تسجيل الحالة الأولى، بتعزيز المراقبة الصحية إضافة الى تكثيف عمليات مقاومة البعوض في كل الولايات.