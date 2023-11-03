نتنياهو يردّ على نصر الله..



رد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلا “أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله”.

وحذر نصر الله كيان الاحتلال بأنه سيرتكب “أكبر حماقة” إذا هاجمت لبنان، وأن التصعيد على الحدود مرهون بسلوك الكيان تجاه لبنان.

وشدد نصر الله على أن كل الخيارات مطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت.

وأردف نصر الله يقول: “إن القضاء على حماس هدف غير قابل للتحقق، مطالبا الحكومات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب”.

إلى ذلك، استبعد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنه سيمضي قدما في هجوم عسكري مدمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وجاء حديث نتنياهو يوم الجمعة بعد وقت قصير من لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يضغط من أجل وقف مؤقت لهجوم الكيان المحتل بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

المصدر: العربية.نت