القصرين: رفع 317 مخالفة إقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعمة خلال أكتوبر المنقضي

أسفرت التدخلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع الوحدات الأمنية، طيلة شهر أكتوبر المنقضي، عن رفع 317 مخالفة اقتصادية إثر 2236 زيارة تفقد ومراقبة لمحلات البيع بالجملة والتفصيل، والمطاعم، والمخابز، والأسواق الأسبوعية والبلدية، إلى جانب حملات المراقبة على مستوى الطرقات، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية بريكي.

وأوضحت بريكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن جلّ المخالفات المرفوعة تعلقت بالزيادة والترفيع في الأسعار، وبعدم الإستظهار بفاتورات الشراء، وبإخفاء وإحتكار منتوجات، وبالإخلال بتراتيب الدعم، وبعدم إشهار الأسعار التي قالت إنها شملت بالخصوص قطاع المواد الغذائية المدّعمة من سميد وعجين غذائي، الى جانب قطاعات المخابز والمكتبات ومحلات بيع التبغ.

وذكرت أن ذات الفرق حجزت خلال نفس الفترة المذكورة 6820 كغ من دقيق السميد، و680 كغ من دقيق الفارينة، مع 3165 كغ من العجين الغذائي تعمد صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة عدم عرضها بالمحل الأصلي، وقد تم رفع مخالفة ضده من أجل إخفاء بضاعة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

وبيّنت بريكي، من جهة أخرى، أن الادارة الجهوية للتجارة بالقصرين خصّصت بالتنسيق مع الإدارة المركزية كميات إضافية من الفرينة المدّعمة لعدد من المخابز بالجهة قدرت بـ 19788 قنطارا، وذلك في إطار متابعة التزويد وضمان سيره بنسق طبيعي، مع تخصيص كميات هامة من السميد الغذائي للجهة تقدّر بقرابة 3000 طن وذلك خلال شهر اكتوبر المنقضي.

وكشفت البريكي أن الأعمال الرقابية المذكورة تمت في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لوزارة التجارة وتنمية الصادرات في سبيل التصدي للإحتكار والمضاربة غير المشروعة وتأمين التزود بالمواد المدّعمة و الحساسة.

لطيفة