تقلّص إنتاج تونس من النفط بـ5 بالمائة والغاز التجاري بـ10 بالمائة موفى سبتمبر 2023

تقلّص انتاج تونس من النفط، مع موفى سبتمبر 2023، بنسبة 5 بالمائة، وإنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 10 بالمائة، في حين ارتفع الإنتاج الوطني لسوائل الغاز بنسبة 44 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق نشرية المرصد الوطني للطاقة حول الوضع الطاقي لشهر سبتمبر 2023.

وكشفت النشرية الشهرية للمرصد أن الإنتاج الوطني للنفط بلغ 21ر1 مليون طن مكافئ نفط، مع موفى سبتمبر 2023، مقابل 27ر1 مليون طن مكافئ نفط، في 2022.

وبلغ انتاج سوائل الغاز، بما في ذلك انتاج معمل قابس، حوالى 121 الف طن مكافئ نفط، موفى سبتمبر 2023، مقابل 84 الف طن مكافئ نفط، سنة 2022، علما وان وحدة معالجة الغاز بقابس قد توقفت خلال نفس الفترة من سنة 2022 لإجراء عمليات الصيانة.

ويتبين، في ما يتعلق بقطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات في تونس، انه تم الشروع خلال شهر سبتمبر 2023 في حفر بئر تطويرية جديدة برخصة “نوارة”، علما ان هذا القطاع يواجه تحديات هامة منذ سنة 2020 لتراجع سعر النفط وتداعيات الأزمة الصحية والتحركات الاجتماعية، حسب المصدر ذاته.

//انتاج تونس للغاز التجاري الجاف يتقلص بنسبة 10 بالمائة//

تقلص انتاج تونس من الغاز التجاري الجاف، مع موفى سبتمبر 2023، ليبلغ 26ر1 مليون طن موازي نفط، مقابل 4ر1 مليون طن موازي نفط، خلال نفس الفترة من 2022، بسبب تواصل انخفاض الانتاج في أهم الحقول.

وسجل حقل الغاز التجاري بالجنوب اكبر تراجع في الانتاج بنسبة 36 بالمائة تلاه حقل غاز شرقي بنسبة 13 بالمائة وميسكار بنحو 12 بالمائة وصدربعل بنسبة 7 بالمائة والفرانيق وصبرية وغريب وسيدي مرزوق 6 بالمائة ونوارة بنسبة 5 بالمائة.

وانخفضت كميات الاتاوة الجملية بنسبة 1 بالمائة، مع موفى سبتمبر 2023، لتبلغ 771 الف طن مكافئ نفط، مقابل 782 الف طن مكافئ نفط، سنة 2022.

وتقلصت، بدورها، شراءات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 1 بالمائة، موفى سبتمبر 2023، لتبلغ 1845 الف طن موازي نفط، علما وان الشراءات من الجزائر تستحوذ على 51 بالمائة من عمليات التزود بالغاز الطبيعي.