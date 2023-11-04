زلزال قوي يضرب نيبال.. مخلّفا قتلى وجرحى

ضرب زلزال قوي منطقة جاجاركوت غربي نيبال، مساء الجمعة 3 نوفمبر 2023، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 128 شخصا وأصيب العشرات.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال بلغت قوته 6.4 درجة. على مقياس ريشتر، وتسبب في انهيار منازل في المنطقة كما اهتزت مبان في نيودلهي المجاورة في الهند.

وهذا الزلزال هو الأكثر عنفا في نيبال منذ عام 2015، عندما قتل نحو 9 آلاف شخص من جراء زلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا.

ويخشى المسؤولون من احتمال ارتفاع عدد قتلى زلزال الجمعة، لأنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالمنطقة الجبلية القريبة من مركزه التي تقع على بعد 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو، حيث شعر السكان أيضا بهزات. ويبلغ عدد سكان تلك المنطقة 190 ألف نسمة، وتنتشر قراها في التلال النائية.

سكاي نيوز