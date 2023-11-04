“تونيسار” تسجّل نتيجة صافية سلبية بأكثر من 209 مليون دينار في 2019

سجلت مجموعة “الخطوط التونسيّة” نتيجة صافية سلبية بقيمة 209،038 مليون دينار مقابل عجز ب216،503 مليون دينار خلال سنة 2018، حسب بيانات نشرتها أمس، الجمعة 3 نوفمبر 2023، عن وضعيتها المالية إلى حدود يوم 31 ديسمبر 2019

وكشفت الشركة أن عائداتها زادت بشكل طفيف، للسنة ذاتها، في حدود 4 بالمائة لتتحوّل قيمة هذه العائدات من 1،793 مليار دينار، موفى ديسمبر 2018، إلى 1،868 مليار دينار إلى التاريخ ذاته من 2019.

وفيما يتعلّق بالأموال الذاتية للمجموعة، فقد كانت سلبية في حدود 874 مليون دينار مقابل أموال ذاتية سلبية بقيمة 669 مليون دينار في 2018.

وتجاوزت منتوجات الإستغلال للمجموعة قيمة 1،9 مليار دينار سنة 2019 أي بارتفاع بنسبة 3 بالمائة.