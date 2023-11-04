بلطي: لست محايدا أمام القضية الفلسطينية..

قال مغني الراب بلطي في تصريحلاذاعة موزاييك، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، إنّه لا يستطيع أن يكون محايدا عندما يتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية لأنه وعلى غرار أبناء جيله الذين كبروا مع أطفال الحجارة والمجازر في صبرا وشاتيلا، مضيفا “القضية مغروسة في ضمير كل تونسي وعربي وموقفي واضح ولن يتغيّر”.

وتابع “منذ بداياتي غنيت عن فلسطين وسردت تاريخ الاحتلال والمقاومة ووعد بلفور ومن الطبيعي أن أدفع دفعت ثمن آرائي ومواقفي لهذا أتعرّض لتضييقات حيث تمّ حذف أغنية “فلسطين” عدة مرات من يوتيوب وأغنية “راجعين” أيضا لا يمكن مشاهدتها في أوروبا”.

وحول مشاركته في أوبريت “راجعين” التي أدّاها رفقة 24 فنانا عربيا من المغرب العربي والشرق الأوسط، أوضح بلطي أنّه بمجرّد الاتصال به وافق على الفور وكان يرغب أن يشاركه أكبر عدد من الفنانين لتصل الأغنية إلى كلّ العرب.

كما استنكر بلطي إصرار العرب على متابعة حسابات بعض المشاهير من الرياضيين والفنانين الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي رغم إعلانهم مساندتهم للكيان المحتلّ وصمتهم إزاء ما يحدث من مجازر وإبادة جماعية.