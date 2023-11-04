الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يواصل سلسلة نتائجه الايجابية والملعب التونسي يعود بانتصار ثمين من باجة

واصل النادي الافريقي سلسلة نتائجه الايجابية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وذلك بعد فوزه اليوم السبت خارج ميدانه على القوافل الرياضية بقفصة بنتيجة هدف دون رد، لحساب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة التاسعة.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب قفصة المعشب عن طريق اللاعب النيجيري كينغسلي ايدو في الدقيقة 44.

وبهذا الفوز الخامس والرابع على التوالي، رفع أبناء المدرب سعيد السايبي رصيدهم الى 18 نقطة في صداراة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد زملاء اللاعب نيزك الليلي بعد هزيمتهم الثالثة عند الـ 6 نقاط في المركز السادس قبل الأخير.

ومن ناحية أخرى اقتنص الملعب التونسي ثلاث نقاط ثمينة من ملعب بوجمعة الكميتي اثر فوزه على الأولمبي الباجي بنتيجة هدف دون رد من امضاء اللاعب غازي العيادي في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول.

ويعد هذا الفوز الرابع والثاني على التوالي للملعب التونسي، ليصعد بذلك أبناء المدرب حمادي الدو الى المركز الثاني، مناصفة مع النجم الرياضي الساحلي، بـ 14 نقطة، فيما تراجع الأولمبي الباجي اثر خسارته الثالثة هذا الموسم في منافسات المجموعة الأولى الى المركز الرابع بـ 13 نقطة.

وكان الملعب التونسي قد أنهى المباراة بـ 10 لاعبين، وذلك بعدما أشهر الحكم أمير لوصيف الورقة الحمراء في وجه اللاعب نضال العيفي في الدقيقة 81.

وتتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة التاسعة بداية من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال، وفقا للبرنامج التالي:

المجموعة الأولى

في ملعب بن قردان الاصطناعي

الاتحاد الرياضي بن قردان – النجم الرياضي الساحلي

المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد الرياضي المنستيري – النادي الرياضي البنزرتي

في ملعب الطيب المهيري

النادي الرياضي الصفاقسي – المستقبل الرياضي بالمرسى