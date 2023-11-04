رجة أرضية بقوة 3.7 درجة على سلم ريشتر عرض سواحل منزل تميم..#خبر_عاجل

سجلت محطات رصد الزلازل رجّة أرضية بقوة 3.7 درجة على سلم ريشتر، اليوم السبت، على الساعة 15 و20 دقيقة، بالتوقيت المحلي، عرض سواحل مدينة منزل تميم من ولاية نابل، وفق بلاغ أصدره المعهد الوطني للرصد الجوي.

وحدّدت التّحاليل الأولية مركز الرّجّة، بــ 36.72 درجة خط عرض و بــ 11.00 درجة خط طـول، وذلك عرض سواحل منزل تميم.

وقد شعر بها متساكنو المنطقة بهذه الرّجّة، وفق المصدر ذاته.

وكانت محطات رصد الزلازل، سجلت، امس الجمعة، رجّة ارضية بقوة 3.5 درجة علـى سلم ريشتر على الساعة 16 و 24 دقيقة ، بالتوقيت المحلي، بعرض البحر جنوب جزيرة قرقنة، ولاية صفاقس.