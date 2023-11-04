تطوّر العائدات الجمليّة للمؤسّسات المدرجة ببورصة تونس ب5،7 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2023

أظهرت مؤشرات النشاط الشركات المدرجة ببورصة تونس زيادة في إجمالي العائدات بنسبة 5،7 بالمائة لتقدر قيمتها ب16 مليار دينار، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وبحسب نشرية خصّصت لمؤشرات وعائدات المؤسّسات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 أصدرتها بورصة تونس، فإنّ 65 بالمائة من الشركات، التّي نشرت مؤشرات النشاط الخاصّة بها (46 شركة من بين 71 شركة مدرجة) شهدت تحسّنا في عائداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وقدّرت حصّة المؤسّسات 20 المكوّنة لمؤشر توننداكس 20 ب6،9 مليار دينار من إجمالي عائدات المؤسسات المدرجة أي بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

تطوّر العائدات حسب القطاعات

في ما يتعلّق بالقطاع البنكي فقد قدّر الناتج البنكي الصافي للبنوك 12 المدرجة في السوق المالية ب4942 مليون دينار، إلى موفى سبتمبر 2023، مقابل 4521 مليون دينار إلى التاريخ ذاته من 2022، أي بزيادة ناهزت 9،3 بالمائة.

وارتفعت بدورها العائدات الصافية لشركات الإيجار المالي 7 المدرجة خلال الفترة ذاتها بنسبة 7،3 بالمائة مقارنة ب2022 لتقدر قيمتها ب382 مليون دينار.

واستفاد القطاع المالي، خصوصا، من زيادة نشاط 6 شركات تأمين مدرجة، التّي أسدت منحا بقيمة جملية ناهزت 1،045 مليار دينار مقابل 0،995 مليار دينار أي بتطوّر بنسبة 5 بالمائة.

في مجمله تقدّم أداء القطاع البنكي بنسبة 8،5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 بإجمالي عائدات ناهز 6،398 مليون دينار مقابل 5،895 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2022.

وفي قطاع خيرات الإستهلاك زادت عائدات أكبر مجموعتين تنشط في مجال الصناعات الغذائية، ويتعلّق الأمر ببولينا القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس، بنسبة 2،8 بالمائة وقدّرت قيمتها ب3،641 مليار دينار مقابل 3،543 مليار دينار في 2022.

في المقابل ارتفع رقم أعمال وكلاء السيّارات الأربعة بنسبة 16 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2023 ليقدر ب857 مليون دينار مقابل 739 مليون دينار إلى التاريخ نفسه من 2022.

وفي مجال الخدمات الموجهة إلى المستهلك، تحسّن إجمالي رقم أعمال علامتي أكبر موزعين، مونوبري والمغازة العامّة، بنسبة 7،8 بالمائة وبلغ مستوى 1،233 مليار دينار.

عموما فإنّ سبعة قطاعات (من 9 قطاعات) حقّقت أداء إيجابيا وعاد أفضل أداء إلى القطاع الصحّي بنسبة 39،6 بالمائة وقطاع الخدمات الموجّهة إلى المستهلك بنسبة 9،3 بالمائة.

وبالنسبة ل12 قطاع فرعي (باستثناء الإعلام) شهدت 9 منها أداء إيجابيا. وعاد أفضل أداء إلى مجال الترفيه والأسفار اذ تحسن بنسبة 22 بالمائة متبوعا بمجال الخيرات والخدمات الصناعية، بنسبة 10 بالمائة، في ما تحسن اداء مجالي التوزيع والبنوك بنسبة 9،3 بالمائة.

تطوّر العائدات حسب كلّ شركة

اهم ارتفاع في العائدات سجّلته شركة الإستثمار توننفاست (137،4 بالمائة) ومخابر يونيماد (44،7 بالمائة) وشركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة (41،1 بالمائة) والنقل للسيّارات (33،8 بالمائة).

وعاد أهم تراجع في العائدات إلى مؤسسات تنشط في عديد القطاعات منها السكنى (55،2 بالمائة) والشركة العقارية التونسيّة السعوديّة (54،9 بالمائة) والشركة التونسيّة للسيّارات (45،7 بالمائة) والشركة التونسيّة لصناعة الورق (39،9 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بتطوّر المؤشرات فقد سجل توننداكس، المؤشر المرجعي لبورصة تونس، إلى حدود 30 سبتمبر 2023، تطوّرا بنسبة 4،30 بالمائة مقابل زيادة ب18،12 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وزاد توننداكس 20 بنسبة 2،92 بالمائة مقابل تطوّر بنسبة 21،95 بالمائة في 2022.

وشهدت ستة مؤشرات قطاعيّة من بين 12 مؤشرا، قامت بورصة تونس بنشرها، اداء ايجابيا في إقفال الثلاثي الثالث من 2023. وشمل أفضل أداء مؤشر الخدمات المالية (31،38 بالمائة) ومؤشر الصناعات (13،13 بالمائة).

في المقابل سجلت ستة مؤشرات قطاعيّة اداء سلبيا. وتكبّد مؤشر الموّاد المنزلية والعناية بالصحّة أكبر الخسائر إذ تراجع بنسبة 11،11 بالمائة متبوعا بمؤشر خيرات الإستهلاك، الذّي تقهقر ب6،06 بالمائة.