عاجل/هروب 5 ارهابيين من السجن: آخر مستجدات التحقيقات..

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان آخرين، تابعين للهيئة العامة للسجون، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطيرين موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، من بينها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما اورته موزاييك.

تجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كانت تعهدت بملف هروب مساجين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية فجر الثلاثاء الماضي، مع تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة.