إستشهاد 46 صحفيا في غزة جرّاء عدوان الاحتلال

عاجل/ هندوراس تستدعي سفيرها لدى الاحتلال

عاجل/ غزة: الاحتلال يقصف مصدر الكهرباء الوحيد وخزان مياه ومدرسة تؤوي آلاف النازحين

عاجل/ الاحتلال يقصف منزل اسماعيل هنية

عاجل/هروب 5 ارهابيين من السجن: آخر مستجدات التحقيقات..

2023/11/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات وأعوان آخرين، تابعين للهيئة العامة للسجون، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة فرار خمسة مساجين خطيرين موقوفين على ذمة قضايا إرهابية، من بينها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفق ما اورته موزاييك.

تجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، كانت تعهدت بملف هروب مساجين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية فجر الثلاثاء الماضي، مع تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn