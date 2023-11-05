ايران تهدد أمريكا: “ستتعرضون لضربة شديدة إن لم توقفوا الحرب”..#خبر_عاجل

حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية من أنها “ستتعرض للضرب بقوة” إذا لم تتدخل لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت وكالة أنباء ‘تسنيم’ عن وزير الدفاع الإيراني.

وقال الوزير محمد رضا أشتياني، وفقا للوكالة الإيرانية، “نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار، وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة”.

ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي، تلقت إيران أكثر من تحذير أميركي من الانخراط في الحرب عبر وكلائها في المنطقة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت اليوم الأحد 05 نوفمبر 2023، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي ويزداد سوءً كل لحظة