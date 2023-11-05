النهضة تتبرأ من تصريحات رضوان المصمودي…

قالت حركة النهضة في بيان إن ما ورد بتدوينات وتصريحات رضوان المصمودي، في إشارة إلى موقفه من حماس التي وصفها بالمنظّمة الارهابية، لا يعبر عن مواقف الحركة ولا تلزم إلا صاحبها، مشيرة إلى أن المصمودي لم تعد له صلة بهياكل الحزب منذ إعلانه استقالته في شهر أوت 2021.

وأكدت الحركة في بيانها ”موقفها الثابت من أن حركات المقا ومة الفلسطينية تمثل حركات تحرير وطني محمية بما أقرته الشرعية الدولية والمواثيق الأممية الضامنة لحق كل الشعوب في الدفاع عن أرضها وسيادتها واستقلالها وتقرير مصيرها.”

وأضافت الحركة أن موقفها ثابت ولم يتغير منذ لحظة منذ تأسيسها في دعم حق الشعب الفلسطيني “وهو ما تضمنته أدبياتها وبياناتها ومواقفها وما صادقت عليه كل مؤتمراتها”.

وقالت الحركة إنّ ”تصريحات الناشط السياسي والمدني رضوان المصمودي وتدويناته في مواقع التواصل أثارت جدلا وتعليقات وخلفت حالة إلتباس”، وهو ما دعاها إلى توضيح موقفها، مستنكرة محاولات إلصاق تصريحاته المرفوضة بالحركة بأي شكل من الأشكال، وفق ما ورد في نصّ البيان.

وفي تدويناته على مواقف التواصل الاجتماعي وصف رضوان المصمودي حركة حماس بالارهابية، مشيرا إلى أنّ الهجوم الذي شنته في السابع من أكتوبر الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى هو ارهاب…