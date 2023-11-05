نجاح طبّي جديد بالمستشفى الجامعي الرابطة باجراء عمليّة زرع نظام فيزيولوجي لتحفيز القلب

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن القطب الطبي لأمراض وجراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة قام نهاية الأسبوع الفارط بإنجاز طبي جديد، هو الأول من نوعه في العالم، ويتمثّل في عمليّة زرع نظام فيزيولوجي لتحفيز القلب.

ونجح الفريق الطبي في اجراء عمليّة زرع نظام فيزيولوجي لتحفيز القلب وذلك عبر تحفيز الفرع الأيسر لامرأة حامل ومصابة “بإحصار بطيني أذيني كامل” و”تبديل مصحح للأوعية الكبيرة”، حيث تم عبر تخفيض التعرض للأشعة السينية ودون خطر على الجنين، حسب بلاغ للوزارة.

وكلّلت هذه العملية بالنّجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم الاستكشاف الوظيفي والإنعاش القلبي تحت إشراف رئيس القسم الأستاذ محمد سامي مورالي وبإشراف الأستاذة سنا والي بمعية الدكتورة زينب جباري والدكتورة منال بن حليمة.