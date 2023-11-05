الرابطة المحترفة الاولى – الجولة 9- اتحاد المنستير ينفرد مؤقتا بصدارة ال”ثانية ” وتعادل لم يرض المضيف و ضيفه في بنقردان في ” الاولى “

انفرد الاتحاد المنستيري مؤقتا بالمركز الاول في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المرحلة الاولى) ب16 نقطة بعد فوزه اليوم على ميدانه على ضيفه النادي البنزرتي بفضل هدف بوبكر تراوري د35 وذلك في اطار الدفعة الثانية لمقابلات الجولة التاسعة من سباق البطولة..

ويملك اتحاد المنستير 16 نقطة من 7 مقابلات امام الترجي الرياضي التونسي 13 نقطة من 5 مقابلات فقط

وفي المقابل عرف النادي البنزرتي هزيمته الثالثة مقابل فوز واحد وثلاثة تعادلات وهو يملك 6 نقط ويتفاسم المركز الخامس مع اتحاد تطاوين ب6 نقط وعلى بعد 4 نقاط عن صاحب المركز الاخير مستقبل المرسى ( نقطتان)

ومن جهته وضع النادي الصفاقسي حدا لنتائجه السلبية وحقق فوزا عريضا على مستقبل المرسى الذي يبدو انه لم يجد بعد نسق بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد ان عرف اليوم هزيمته الخامسة في سبع مقابلات ولم يعرف طعم الفوز. ولم ينفع تغيير الاطار الفني الفريق في شيء . وهو يحتل المركز الاخير برصيد نقطتين فقط كسبهما من تعادلين.

واستفاد النادي الصفاقسي من اهداف كل من بركات الحميدي د2 وحازم الحاج حسن د82 و يوسف باشا د93 ليحقق ثلاثية في مرمى مستقبل المرسى 3/صفر ويستعيد نغمة الانتصارات . وهو يحتل المركز الثاني مؤقتا بمعية الترجي التونسي ب13 نقطة وعلى بعد 4 نقاط من ملاحقه نجم المتلوي (9 نقاط) الذي يعد منافسه المباشر على المركز الثالث المؤهل لبطولة مرحلة التتويج

ولحساب المجموعة الاولى اكتفى اتحاد بن قردان اليوم بنقطة وحيدة من تعادله على ميدانه مع ضيفه النجم الساحلي 0-0 ضمن الدفعة الثانية لمقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وهو تعادل لم يرض المضيف و الضيف حيث فوت النجم الساحلي ب(15 نقطة ) في الاقتراب من متصدر مجموعته النادي الافريقي ( 18 نقطة) كما ان المضيف اتحاد بن قردان الذي بدت نتائجه غير مستقرة في الموسم الجديد وسجل فوزين و تعادلين واربع هزائم اهدر بدوره فرصة جمع 3 نقاط اضافية اليوم ليعزز رصيده وهو يملك في رصيده 8 نقاط من 8 مقابلات.ويحتل المركز الخامس وراء الاولمبي الباجي (13 نقطة) وعلى بعد 6 نقاط من الملعب التونسي صاحب المركز الثالث (14 نقطة) ما يجعل مهمته في التدارك والتاهل الى مرحلة التتويج تزداد صعوبة.

ويتقدم النجم الساحلي بنقطة واحدة في ترتيب المجموعة الثانية عن ملاحقه المباشر الملعب التونسي ( 14 نقطة) وبنقطتين عن الاولمبي الباجي (13 نقطة ) ما يرشح الجولات المقبلة لمزيد التنافس من اجل الفوز بالمقاعد الثلاثة عن المجموعة الاولى في مرحلة التتويج.