عاجل/إسرائيل تعتقل عهد التميمي في رام الله..

في استمرار للاعتقالات اليومية التي تشهدها الضفة الغربية، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، اعتقلت الناشطة الفلسطينية عهد الميمي.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه اعتقل الشابة الفلسطينية البلغة من العمر 22 عاماً، والتي أطلق عليها سابقاً لقب “أيقونة فلسطين” بتهمة “التحريض على الإرهاب”.

“نشاطات إرهابية”

وقال ناطق باسم الجيش “أوقفت عهد للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح، وأحيلت على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب”.

وعلق وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، على اعتقال الناشطة الفلسطينية والأسيرة المحررة. وقال في منشور له عبر صفحته على منصة “إكس”: “تحية لقوات الجيش التي اعتقلت عهد التميمي التي أدينت سابقا بمهاجمة الجنود، وقد أظهرت التعاطف مع القتلة…يجب أن لا يكون لدينا صبر على المخربين ومن يدعمهم”.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 ديسمبر 2017، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين، وتطلبان منهما مغادرة المكان، وتقومان بركلهما وصفعهما، في مشهد انتشر بشكل واسع عربياً، ووصلت أصداؤه إلى العام أجمع.

العربية نت