بعد تسجيل حالة وفاة في تونس: ماهو فيروس حمى غرب النيل وماهي عوامل الخطر؟..؟

سجلت تونس حالة وفاة وعشر اصابات بحمى غرب النيل في بعض ولايات الجمهورية مع نسبة انتشار للفيروس وصفتها وزارة الصحة بأقل حدة من السنوات الفارطة.

وقد اتخذت تونس جملة من الاجراءات الوقائة من أبرزها تعزيز المراقبة الصحية إضافة الى تكثيف عمليات مقاومة البعوض في كل الولايات.

فما هو فيروس حمى غرب النيل وكيف ينتقل وكيف يمكن الوقاية منه؟

فيروس غرب النيل هو الفيروس المسؤول عما يعرف بحمى غرب النيل والذي ينتقل إلى البشر عن طريق لسعات البعوض الحاملة للفيروس. ينتشر الفيروس بشكل عام في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أمريكا وغرب آسيا، وتم اكتشافه في المنطقة الغربية من النيل في أوغندا، ولذلك سمي بفيروس غرب النيل.

قد يسبب هذا الفيروس مرضاً عصبياً خطيراً عند البشر، لكن 80% من الحالات تمضي دون ظهور أي أعراض. يسبب هذا الفيروس أيضاً المرض للحيوانات وبالأخص الخيول إذ يكون خطيراً وقاتلاً، ويتوفر لقاحات ضد فيروس غرب النيل للخيول فقط.

لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس غرب النيل عند البشر.

المسبب الرئيسي لفيروس غرب النيل هو الطيور، إذ تصاب به عن طريق لسع البعوض المصاب، ثم تنقل المرض إلى البعوض غير المصاب عندما يقوم بلسعها. أيضاً بعض أنواع الطيور مثل النسر أو الغراب تصاب بالمرض عند تناولها لطيور أخرى مصابة أو لطير ميت كان مصاب بالفيروس.

طرق انتشار فيروس حمى غرب النيل:

في حالات قليلة قد ينتشر فيروس غرب النيل من خلال الطرق التالية:

التعرض للفيروس في المختبرات.

عمليات نقل الدم وزراعة الأعضاء من أشخاص مصابين بفيروس حمى غرب النيل.

انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

عوامل الخطر للإصابة بحمى غرب النيل:

العمر، يزيد خطر الإصابة بالأعراض الشديدة لحمى غرب النيل مع التقدم بالعمر وبالأخص فوق عمر الستين.

بعض الأمراض التي تزيد من خطر تطور الأعراض الشديدة، وتشمل ما يلي:

-أمراض الكلى.

-مرض السكري.

-ارتفاع ضغط الدم.

-السرطان.

-ضعف جهاز المناعة.

طرق الوقاية:

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الإصابة بفيروس حمى غرب النيل هي الوقاية من لسعات البعوض هي استعمال طاردات البعوض ولبس ملابس طويلة كما ينصح باتخاذ الخطوات التالية:

-استخدام المشابك على الأبواب والنوافذ وإصلاح أي ثقوب موجودة فيها.

-استخدام مكيفات الهواء في حال توفرها.

-منع البعوض من وضع البيض في أماكن تواجد المياه القريبة من المنزل، عن طريق تفريغ وتنظيف الأدوات التي تحتوي على مياه راكدة بشكل إسبوعي أو إزالتها من المنزل.

-استعمال الناموسيات أثناء النوم خارج المنزل، ويفضل استخدام الناموسيات المعالجة بالبيرمثرين.

-اختيار الأماكن التي توفر تكييفاً ومشابك للأبواب والنوافذ عند السفر إلى مناطق معرضة للإصابة بفيروس غرب النيل.

-تجنب الخروج في الأوقات التي يزيد فيها نشاط البعوض، إذ يزداد نشاطها في آخر شهر آب إلى بدايات أيلول ليلاً وحتى الصباح.