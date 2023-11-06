الصين تؤكد: ”سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية..”

قالت الخارجية الصينية، الاثنين، إن بكين، خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي، ستسعى بأقصى ما بوسعها لاستعادة السلام في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحافي، إن الصين ستبني توافقاً في الآراء وتعتمد إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن لتهدئة الأزمة الحالية (حرب غزة).

وتسلمت الصين، في الأول من نوفمبر الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يضم في عضويته 15 دولة من بينها 5 دول دائمة العضوية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.