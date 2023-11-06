عاجل/صور جديدة محينة للارهابيين الفارين من سجن المرناقية..

عاجل/إسرائيل تعتقل عهد التميمي في رام الله..

18 وكالة دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..

الصين تؤكد: ”سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية..”

2023/11/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

قالت الخارجية الصينية، الاثنين، إن بكين، خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي، ستسعى بأقصى ما بوسعها لاستعادة السلام في الأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج ون بين، خلال مؤتمر صحافي، إن الصين ستبني توافقاً في الآراء وتعتمد إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن لتهدئة الأزمة الحالية (حرب غزة).

وتسلمت الصين، في الأول من نوفمبر الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يضم في عضويته 15 دولة من بينها 5 دول دائمة العضوية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn