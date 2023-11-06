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عاجل/ الزرمديني: القبض على “الصومالي” سيعطي بعدا ثانيا للتحقيق والأبحاث تتقدّم بثبات

2023/11/06 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تعليقا على عملية القبض على العنصر الارهابي الفار المكنى بالصومالي، امس الاحد في حي التضامن بالعاصمة، قال الخبير الامني علي الزرمديني، ان الاضطراب والانهيار النفسي والصدمة كانا واضحين على ملامح “الصومالي” وطريقة تفاعله مع الحدث.
واضاف الزرمديني في تصريح لاذاعة اي اف ام اليوم الاثنين، ان الابحاث تتقدم بقوة وان الهيكل المكلف بالابحاث يتقدم بخطى ثابتة لابراز الحققة واثبات كل ما حصل وسيحصل في قادم الايام.
واكد الزرمديني ان عملية القبض على “الصومالي” ستعطي بعدا ثانيا للتحقيق، وان المعطيات والمعاينات الميدانية للوحدة المختصة في مكافحة الارهاب هي معطبات دقيقة وثابتة، وهي تحتفظ بها اليوم بهدف الوصول الى الحقيقة كاملة.

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