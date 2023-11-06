“موسم الرياض” يعود بالـوَبال على فنان مصري شهير..



قال الفنان المصري بيومي فؤاد إن فريق مسرحية “زواج صناعي” التي تُقدم في “موسم الرياض” تتعرض لـ”إهانة، وظلم كبير”.

وأضاف أنهم “أتوا إلى المملكة العربية السعودية لتقديم فنهم، وأقسَم أنهم “مش بتوع فلوس”، وانتقد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية، تضامنا مع اهالي غزة، دون أن يأتي على ذكر اسمه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيومي فؤاد قال فيه: “احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنّا، واحنا جايين نقدم فن، احنا مش بتوع فلوس أقسم بالله، والله العظيم ما بتوع فلوس، تلاته بالله العظيم لو العرض ده قعد 15 يوم تانيين من دون أجر – سيادة المستشار يعلم – احنا لينا الشرف، ونبقى فرحانين جدًا”.

وأضاف: “جيت للملكة العربية السعودية وليا الشرف، علشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحّك، احنا نحترمكم وانتوا بتحترمونا”.

كما توجه بيومي لزميله محمد سلام دون ذكر اسمه بالقول: “من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، احنا ممنجيش نضحّك حضراتكم، احنا نقدم فننا”.

وتعرّض بيومي فؤاد فؤاد على اثر ذلك، الى حملة انتقادات واسعة من زملاءه ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلغت حد الغاء ما يزيد عم نصف مليون متابع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، أيّ بعد يومين فقط من تصريحاته ضدّ محمد سلام.

يذكر أن محمد سلام كان قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أعلن فيه انسحابه من المشاركة في العرض المسرحي “زواج اصطناعي”، المقرر تقديمه في “موسم الرياض”، قبل موعد سفره إلى الرياض بيوم، تعاطفا مع الضحايا المدنيين في غزة.

وأتى رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة تركي آل الشيخ، شديد اللهجة، على من وصفهم بـ”المزايدين” الذين يستخدمون “اسم المملكة، أو اسمه، أو اسم موسم الرياض كشماعة لتحويل الأنظار عن حدث آخر، أو وضع آخر”.