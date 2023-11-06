اتحاد الشغل يدعو منظمة العمل الدولية إلى ممارسة نفوذها من أجل وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة

وجه الاتحاد العام التونسي للشغل رسالة حملت إمضاء الأمين العام نور الدين الطبوبي، إلى رئيس منظمة العمل الدولية بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الذي خلّف أكثر من 10 آلاف شهيد إلى حد اليوم الإثنين 06 نوفمبر 2023.

وقال الاتحاد إنه كان يتطلع إلى موقف أكثر انسجاما لمنظمة العمل الدولية مع مواقفها التاريخية من القضية الفلسطينية.

ودعت المنظمة الشغيلة، المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى ممارسة نفوذه وما له من صلاحيات من أجل تعزيز ودفع الجهود الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة لتمكين سكانها من الإغاثة الإنسانية دون قيود أو شروط من خلال التزود بالماء والغذاء والطاقة والدواء.

وانتقدت رسالة اتحاد الشغل، بيان منظمة العمل الدولية حول المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

وقال الاتحاد إن البيان علاوة على أنه جاء متأخرا، فقد كان مثيرا للدهشة والاستغراب لما اكتنفه من تذبذب وغموض وتراجع عن مبادئ منظمة العمل الدولية المنحازة لقيم العدل والحرية والمساواة.