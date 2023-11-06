سعيد يؤكد على ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس.

وقال بلاغ لرئاسة الجمهورية، إن رئيس الدولة وخلال استقباله ظهر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج وزير الداخلية كمال الفقي ومدير عام الأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، أثنى على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بمعاضدة من القوات المسلّحة.

كما أشاد قيس سعيد بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمساهمة في مواجهة كل ما يهدّد أمن تونس.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى مزيد تكثيف الدوريات في كافة مناطق الجمهورية لمواجهة كلّ أشكال الجريمة، خاصة إثر الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقّب المجرمين.