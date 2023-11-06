هذا حكم مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي

قررت الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الاثنين تعيين الحكم هيثم قيراط لادارة المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الثانية) والتي ستجمع يوم الاربعاء 8 نوفمبر الجاري النادي البنزرتي بالترجي الرياضي بداية من الساعة الثانية و النصف ظهرا (س14 و 30 دق) بملعب 15 اكتوبر ببنزرت.

وسيساعد قيراط في ادارة المباراة كل من اسكندر جاب الله وابراهيم الياس.

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ب13 نقطة من 5 مباريات فيما يحتل النادي البنزرتي المرتبة الخامسة ب6 نقاط من 7 مباريات.