مجددا..أزمة الخبز تعود..!!

كشف أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، الصادق الحبوبي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، عدم تزويدهم بالكميات الاستثنائية لمادة ”الفرينة”، خلال شهريْ أكتوبر ونوفمبر، والمقدّرة بحوالي 140 ألف قنطار، وهو ما فسّر عودة أزمة الخبز إلى الواجهة.

وأشار المتحدّث في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أنّ كميات الخبز المنتجة، يوميا، تراجعت مقارنة بشهريْ أوت وسبتمبر (11 مليون خبزة يوميا)، ولم تعد تتجاوز الـ 9 ملايين.

وقال الصادق الحبوبي إنّ ”الدولة مدينة لهم بـ 280 مليون دينار، حيث لم يتمّ تمكين أصحاب المخابز بمستحقاتهم لمدّة 15 عشر”.