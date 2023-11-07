رسميا: هذا عدد مطالب الترشح لانتخابات المجالس المحلية..

سجلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول 7777 ملف ترشح لانتخابات المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل، بعد غلق باب الترشح أمس الإثنين.

وأفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية لتقديم حصيلة الترشحات لانتخابات المجالس المحلية واستعدادات الهيئة للفترة القادمة، بأن من بين هذه الترشحات 1080 ملف ترشح لحاملي الإعاقة.

وأكد بوعسكر أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون في كافة الدوائر الانتخابية ما عدا دائرتي جزيرة جالطة وبرج الخضراء لأنهما غير آهلتين بالسكان.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص فترة أخيرة لتحيين التسجيل بداية من 13 نوفمبر الحالي.