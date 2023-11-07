عاجل/ جلسة النظر في قانون تجريم التطبيع: هذا ما قرّره مكتب مجلس النواب

اشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.

واستهل المكتب اشغاله بالنظر في تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2023 والمخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تباين في الاراء.

واجمع اعضاء المكتب في تدخلاتهم على ضرورة الابتعاد عن كل مظاهر التشنج والاجواء المشحونة، واحترام الراي والراي الآخر بعيدا عن كل المزايدات.

واكدوا ان البلاد في مرحلة بناء تتطلب من المؤسسة التشريعية ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة في انجاحه واستكماله خاصة في علاقة بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم.

وقرر المكتب باجماع الحاضرين دعوة ندوة الرؤساء الى الانعقاد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 للتداول في هذا الموضوع، على ان يجتمع مكتب المجلس يوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023 للنظر في ما ستقدمه ندوة الرؤساء من مقترحات وتوصيات.