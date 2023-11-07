حمام سوسة: الكشف عن مسلخ عشوائي لذبح وتخزين الدواجن وحجز أكثر من 7 أطنان دجاج

أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه على إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية، مفادها وجود مخزن عشوائي بجهة سهلول الغرابي حمام سوسة يستغله صاحبه في ذبح وتخزين وتعليب الدواجن بكميات هامة، تم التنسيق مع النيابة العمومية والتنقل الى المخزن المذكور.

وبحضور مصالح الصحة والفلاحة والتجارة تم تفتيش المكان حيث عُثِر على كميات هامة من الدجاج موضوعة داخل أكياس بلاستيكية.

وقد قدرت الكمية الجملية بحوالي 07 طن و600 كلغ، إضافة إلى معدات الذبح لا تستجيب إلى أدنى ظروف الصحة.

وقالت الإدارة في بلاغ لها، أن المعني بالأمر وضع بيانات صلوحية الاستهلاك بطريقة عشوائية وغير مطابقة للمواصفات وغير مصادق عليها من قبل مصالح الصحة ويتولى بيعها للنزل بشهادات طبية مزورة.

وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة 02 أذنت بالاحتفاظ بصاحب المحل وابنه من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والإخفاء والتخزين طبق الاحتكار وكان ذلك في تكون عصابة تعمد الغش في المبيع وتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وافتعال وثيقة أصلها صحيح”.

كما أذنت النيابة بحجز كمية الدجاج على أن يقع إتلافها كاملة وكافة معدات الذبح والوثائق والفواتير على ذمة فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية المتعهدة بمواصلة الأبحاث.