هيئة الدفاع عن عبير موسي تستنكر عدم تمكين عائلة منوبتهم من زيارتها

أكدت هيئة الدفاع عن عبير موسي في بلاغ أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قد أذن في مرة ثانية اليوم 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلة منوبتهم مرّة اخرى من زيارتها مباشرة إلاّ أن إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة رفضت ذلك.

وأشارت هيئة الدفاع عن موسي في بلاغ اليوم إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أذن بتاريخ 31 أكتوبر 2023 بتمكين منوبتهم من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتيها فرفضت إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة تمكينها من ذلك متعللة بعدم ورود التعليمات في الغرض من هيئة السجون والإصلاح بسبب أحداث سجن المرناقية،

وأضافت في بلاغ لها أنه في مناسبة ثانية أذن قاضي التحقيق بتاريخ اليوم 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلتها مرّة اخرى من الزيارة المباشرة إلاّ أن الإدارة رأت خلاف ذلك وتواصل المنع تنكيلا بنوبتنا وتسليطا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر.