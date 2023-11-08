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مركب فلاحي بسليانة يعرض أبقارا مصابة بالسل للبيع: المسؤول التجاري يوضح..#خبر_عاجل

2023/11/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المسؤول التجاري بالمركب الفلاحي الاخماس بسليانة، رياض قريلي اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، أن الأبقار التي عرضها المركب للبيع في اطار استشارة للبيع المشروط، يُشتبه في كونها مصابة بالسل.

وأوضح قريلي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن إصابة الأبقار بالسل لا يعني بالضرورة عدم استهلاكها أو إعدامها تماما، لأن الإصابة بالسل تظهر في مكان معين في جسد الحيوان يمكن ازالته ولا يؤثر على جودة باقي اللحوم.

كما بين المتحدث أن عملية الذبح تتم في المسلخ البلدي تحت اشراف طبيب بيطري مختص، واذا كان المرض منتشر في جسم البقرة يتم اسقاطها تماما واتلاف اللحوم، فورا.

وأشار رياض قريلي الى أن عملية البيع ستكون مشروطة أي يمنع على المُشتري، إخراج أبقاره من المركب.

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