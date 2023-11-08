Ooredoo تونس: التضامن مع فلسطين لا يعرف حدودًا

في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، قدم موظفو Ooredoo تونس مثالًا استثنائيًا للتعبير عن الرحمة والتضامن البشري غير المحدود. تُظهر أفعالهم العديدة أن حتى أصغر بادرة طيبة يمكنها أن تلامس الحياة بطريقة عميقة.

Ooredoo تونس، المعروفة بتفانيها الدائم في دعم القضايا الإنسانية، كانت أول من مدت يد العون لأهل غزة من خلال التعاون مع الهلال الأحمر التونسي. هذه المبادرة كانت خطوة مهمة في اتجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات.

والآن، قام موظفو Ooredoo تونس بتحويل هذه الروح التضامنية إلى حملة فعلية، حيث تم جمع معدات طبية حيوية ومستلزمات صحية ومواد غذائية وملابس لصالح فلسطين. ليس حجم تلك التبرعات البسيطة فقط هو الأمر الهام، ولكن عمق تعاطفهم وصدق جهودهم هما ما يعني حقًا. ستقدم هذه العناصر الأساسية شعاعًا من الأمل للشعب الفلسطيني الذي يحمل عبء الصراع.

قال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي ل Ooredooتونس: “تجسد هذه المبادرة التزام أوريدو تونس العميق بقيم الإنسانية والوحدة. إنها تذكرنا بأن أكبر تأثير غالباً ينشأ من النوايا النقية”،

Ooredoo تونس وموظفوها هم مثال براق على كيفية أن الحب والرحمة وهدف مشترك يمكن أن تعيد الأمل وتتجاوز الحدود.

لمزيد من المعلومات أو للتعرف على طريقة المساهمة في هذا الجهد الإنساني، يمكنكم الاتصال بـالهلال الأحمر التونسي عبر الأرقام التالية :

29 379 596 – 55 536 044 – 29 27 10 56

37 نهج المحطة، مقرين – تونس

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