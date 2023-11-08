الترجي يعود إلى صدارة البطولة الوطنية

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على النادي البنزرتي بنتيجة 2-0 في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي احتضنها ملعب 15 أكتوبر ببنزرت.

وافتتح الترجي الرياضي الذي بسط سيطرة ميدانية كاملة على أغلب ردهات اللقاء في دق (13) بعد هدف لاعب النادي البنزرتي أشرف الفرشيشي ضد مرماه إثر ركنية على الجهة اليسرة نفذها اللاعب حسام تقا.

وأضاف البرازيلي يان ساسي الهدف الثاني بعد عملية هجومية منسقة من الجهة اليمنى وتمهيد بين كابا سو ومحمد بن علي انتهى بتوزيعة وضعها ساسي في الشباك (43).

وعاد الترجي الرياضي (لعب 6 مباريات) بفضل هذا الانتصار إلى صدارة المجموعة الثانية ب16 نقطة مناصفة مع الاتحاد المنستيري (لعب 7 مباريات) فيما تجمد رصيد النادي البنزرتي بالمركز الخامس ب6 نقاط (لعب 8 مباريات).