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عاجل/ تمديد الإحتفاظ بالصحبي عتيق

2023/11/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تولى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم الأربعاء، اعلام القيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق بقراره التمديد في ايقافه تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية،حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد أصدر أوائل شهر ماي الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي عتيق وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطرق غير قانونية والادلاء بشهادة زورا في جريمة تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال.
ويتعلق ملف القضية بحادثة تعرض منزل الصحبي عتيق الى السرقة.

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