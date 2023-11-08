فتح تحقيق ضد شخصين يتشبه في تورطهما في سرقة سيارات وتفكيكها بهدف تهريبها للجزائر

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي ضد شخصين يشتبه في تورطّهما في عمليات سرقة سيارات وتفكيكها بهدف تهريبها الى الجزائر، وذلك بعد أن وجهت لهما تهمة تكوين وفاق بغرض الاعتداء على المكاسب والسرقة المجرّدة ومحاولة التهريب خلسة لبضاعة مجهولة المصدر، وفق وكيل الجمهورية بذات المحكمة صلاح الدين الراشدي

وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّه قبل الاذن بالبحث التحقيقي وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، باشرت فرقة الشرطة العدلية بغار الدماء بحثا ضد شخصين يشتبه في سرقتهما لسيارات لتكشف الأبحاث الأولية عن تحوّز أحدهما، وهو من ذوي السوابق العدلية، على سيارة كانت محل تفتيش، وتبيّن أنّ المشتبه فيهما كانا بصدد الإعداد لتفكيكها وتهريبها الى الجزائر.

وقد أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، بعد استنطاق المتهمين الاثنين، بإرجاع السيارة لمالكها الاصلي وإصدار بطاقتي إيداع في شانهما في انتظار استكمال الاجراءات القانونية وما سيترتب عنها من قرارات، وفق نفس المصدر.